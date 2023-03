Trabia, incendio in una casa di riposo: vigili del fuoco e 118 sul posto

Nello stesso posto a novembre era divampato un altro incendio

Un incendio è divampato nella casa di riposo Stella Maris di via Luigi Pirandello, a Trabia, nel Palermitano.

Stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco che insieme al personale della struttura e ai sanitari del 118 hanno messo in salvo gli ospiti, due dei quali sono rimasti intossicati dal fumo.

Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo.

Nella stessa casa di riposo lo scorso novembre era divampato un altro incendio.