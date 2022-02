Trabia, sequestrati cinque chilometri di rete da pesca illegale

I controlli della capitaneria di porto di Porticello

TRABIA – Cinque chilometri di reti sono state sequestrate in diverse imbarcazioni nel porticciolo turistico di San Nicola l’Arena a Trabia (Palermo) dalla Guardia Costiera di Porticello. I controlli sono scattati su una decina di imbarcazioni da diporto dove sono stati trovati “attrezzi o strumenti da pesca non consentiti – spiegano i militari – non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, per l’esercizio della pesca sportiva”. Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei proprietari dei natanti. Una volta individuati scatteranno sanzioni per 3.000 mila euro ciascuno e la confisca degli attrezza da pesca detenuti in modo illegale.