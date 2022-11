Code sulla A19, traffico in tilt prima di Termini Imerese

Il bollino rosso inizia cinque chilometri prima dello svincolo. In alcuni tratti si procede a passo d'uomo.

1' DI LETTURA

TERMINI IMERESE (PA) – Lunghe code sull’autostrada A19 Palermo-Catania, in direzione del capoluogo di Regione. Si segnala traffico in tilt per circa quattro chilometri tra Termini Imerese e Altavilla Milicia. I rallentamenti cominciano circa cinque chilometri prima dello svincolo per Termini. Nel tratto centrale, la circolazione procede a passo d’uomo.