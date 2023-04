Traffico di droga in carcere a Opera, 30 tra arresti e fermi

Scattano le manette anche a Catania.

CATANIA. Sono trenta gli indagati oggi arrestati o fermati nell’ambito di una indagine della Dda milanese nella quale sono contestati a vario titolo i reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico, anche internazionale, di stupefacenti, riciclaggio, estorsione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, commessi nel territorio Lombardo ed in Spagna. Gli arresti sono stati eseguiti tra Milano e le province di Pavia, Varese, Sassari e Catania dai Carabinieri del Comando Provinciale e del Ros di Milano, e dalla Polizia Penitenziaria di Opera. Alcuni dei provvedimenti sono stati eseguiti in carcere e per 4 sono stati disposti i domiciliari. L’inchiesta, coordinata dai pm Gianluca Prisco e Francesco De Tommasi, è stata condotta dagli agenti della Polizia Penitenziaria della casa di reclusione del Milanese.