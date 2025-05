Traffico di migranti, l’inchiesta siracusana: tre arresti in Egitto

Task force del Mediterraneo orientale

SIRACUSA – Con l’arresto di tre persone in Egitto, grazie alla collaborazione fornita dall’autorità del paese arabo, lo Sco e la squadra mobile di Siracusa, in sinergia con l’Iterpol e l’Europol hanno chiuso l’indagine che l’8 aprile aveva portato all’arresto di 15 egiziani, ritenuti componenti di un’organizzazione criminale dedita al traffico di migranti.

Traffico di migranti, gli arresti e le indagini

Secondo gli investigatori dal 2021 il gruppo criminale avrebbe favorito l’ingresso clandestino in Italia di di 3 mila persone, con proventi per circa 30 milioni di dollari. L’organizzazione operava tra Egitto, Turchia e Grecia con connessioni in Italia.