La decisione è stata presa dall'ufficio mobilità del Comune

PALERMO – Da martedì, per tre giorni, sono in programma limitazioni del traffico di veicoli e pedoni in viale della Regione Siciliana. La decisione del Comune mira a consentire lo svolgimento di lavori di efficientamento degli impianti di pubblica illuminazione della circonvallazione e aree limitrofe.

L’ordinanza è dell’ufficio traffico e mobilità ordinaria del Comune. Sarà di fatto chiusa totalmente la corsia centrale, 24 ore in direzione Catania e le successive 24 ore in direzione Trapani, con deviazione del traffico sulla corsia laterale in due distinti tratti del viale.

Il primo dei tre giorni

Nel primo giorno, dalle 5 alle 5 del mattino successivo, lungo viale della Regione Siciliana, lato monte, corsia centrale direzione Catania (prima Chiusura altezza Via Altofonte), è prevista la chiusura della corsia centrale, lato monte, dall’altezza dell’immissione nella corsia laterale, immediatamente dopo il ponte di Corso Calatafimi.

Prevista la chiusura dell’immissione sulla corsia centrale anche nel lato monte, direzione Catania, all’altezza Sala Bingo Las Vegas. La successiva re-immissione sarà sulla corsia centrale, prima del Ponte Corleone. Sarà chiusa anche la corsia centrale direzione Catania, altezza Ponte Bonagia. Uscita per immissione Ponte di Bonagia, obbligo di svolta a destra incrocio con Via V.048 e re-immissione su corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia.

Le chiusure in direzione Trapani

Nel secondo giorno, dalle 5 alle 5 del mattino successivo, in viale della Regione Siciliana, lato mare, nella corsia centrale in direzione di Trapani, saranno due le chiusure: la prima dall’altezza dell’uscita per immissione Ponte di Bonagia. Obbligo di svolta a destra nell’incrocio sul ponte stesso e re-immissione sulla corsia centrale di Viale Regione Siciliana attraverso rampa di uscita Ponte Bonagia.

La seconda chiusura all’altezza di via Altofonte, dall’altezza dell’immissione di corsia laterale di fronte al Carcere di Pagliarelli: è prevista la chiusura dell’immissione sulla corsia centrale, di fronte a Trionfante, con successiva re-immissione in corsia centrale.

Il terzo giorno

Vigerà la chiusura della carreggiata interessata dai lavori e l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte a mezzanotte. Il terzo giorno, sempre dalle 5 alle 5 del mattino successivo, chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori senza interruzione del traffico, bensì con riduzione della carreggiata.

Dalle 5 alle 18, nella corsia laterale in direzione di Trapani, all’altezza del civico 726, in prossimità dell’impianto di rifornimento di carburanti Q8, chiusura della semicarreggiata o porzione di carreggiata interessata dai lavori senza interruzione del traffico, bensì con riduzione della carreggiata.

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata da mezzanotte a mezzanotte, divieto di transito pedonale nei marciapiedi interessati e contestuale creazione in corrispondenza del perimetro del cantiere di apposito percorso pedonale protetto. I lavori come detto dureranno 3 giorni. La Polizia Municipale sarà presente sul posto per fluidificare il traffico e ridurre gli inevitabili i disagi.