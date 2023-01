Tragedia a Caltanissetta, 23enne muore dopo 14 giorni di agonia

Nell'incidente la zia di Carla Interlandi era morta sul colpo

1' DI LETTURA

CALTANISSETTA – Non c’è l’ha fatta Carla Interlandi, la 23enne rimasta vittima di un incidente sulla strada statale 117 bis, che collega Gela a Catania, all’altezza di Piazza Armerina. La ragazza è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, dopo 14 giorni di agonia.

L’incidente

Nel tragico scontro tra un camion e un’auto la zia di Carla, l’insegnante di Acate Maria Carmela Di Bennardo, 45enne originaria di Comiso e residente ad Acate, era morta sul colpo.

Il decesso

La giovane invece fu trasportata in gravi condizioni al Sant’Elia di Caltanissetta. Il giorno dell’incidente era stata sottoposta a un intervento di neurochirurgia per tentare di ridurre la grave emorragia cerebrale. In queste due settimane i medici del reparto di Rianimazione hanno fatto di tutto per tenerla in vita ma la gravità dei traumi riportati non le ha lasciato scampo.

I messaggi di cordoglio sui social

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. “Voglio ricordarti così – scrive Ludovica, la cugina di Carla – con quel sorriso sempre sul volto che nessuno ti toglieva mai, gli abbracci infiniti, i consigli curativi che mi davi per qualsiasi evenienza ma soprattutto per l’energia che trasmettevi alle persone”. “Non c’è giorno più triste e doloroso di questo. Dolore atroce e incolmabile – si legge in un post dedicato alla 23enne- La morte lascia un dolore che nessuno può curare, l’amore lascia un ricordo che nessuno può rubare. Voglio ricordarti sempre così, con il sorriso sulle labbra. Riposa in pace bellissima Carla. Sarai sempre nei nostri cuori”. E poi ancora: “Arrivederci piccola stella che adesso brillerai dal cielo… Adesso prendi la mano di Maria Carmela e volate insieme in cielo. Siete diventate due angeli bellissimi”.