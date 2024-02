Ci sono altre persone sotto le macerie. Non è ancora chiaro cosa è accaduto

Tragedia sul lavoro a Firenze dove c’è il cantiere per la costruzione del nuovo Esselunga, in via Mariti. Uno dei piloni questa mattina, venerdì 16 febbraio, della struttura è crollato (inizialmente era sembrata una trave) e ha causato la morte di due operai, mentre altri tre sono ricoverati in ospedale, di cui uno grave.

Gli operai stavano montando i prefabbricati. Secondo le testimonianze di alcuni operai, dopo il crollo del pilone sarebbe crollato il terzo solaio, che poi avrebbe impattato sul secondo travolgendo il primo.

Sul posto sono arrivati gli uomini della protezione civile, vigili urbani, vigili del fuoco, polizia e 118. “Il nostro sistema regionale sta intervenendo per un crollo di impalcatura in un cantiere a Firenze in via Mariti – scrive il presidente della Regione Eugenio Giani -. Al momento risultano 8 persone coinvolte. Sul posto i nostri sanitari, vigili del fuoco e forze di polizia. Forza”.

Pilone ceduto Firenze

“Tutte le forze stanno lavorando al massimo per estrarre altre 3 persone, al momento, sotto le macerie – ha aggiunto Giani -. Ci sono purtroppo delle persone senza vita“

“A nome mio e del Governo esprimo cordoglio per le vittime del crollo avvenuto in un cantiere a Firenze. Seguo con apprensione l’evolversi della situazione e ringrazio quanti stanno partecipando alle ricerche dei dispersi e alle operazioni di soccorso dei feriti. Le nostre più sentite condoglianze alle famiglie colpite da questa terribile tragedia”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social.

Le ipotesi del crollo al momento sono due: il pilone potrebbe essere stato adagiato in malo modo oppure ci potrebbe essere stato un problema nella composizione del calcestruzzo.