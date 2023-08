Tragedia a Scicli: uomo cade dallo scooter e muore

La vittima è Antonio Inzirillo, titolare di un'agenzia di viaggi

1' DI LETTURA

SCICLI (RG) – Tragedia ieri pomeriggio intorno alle 17,30, in Corso Umberto I, a Scicli, in provincia di Ragusa. Un uomo di 74 anni, Antonio Inzirillo, titolare per anni dell’omonima agenzia di viaggi, era alla guida di uno scooter quando, per cause in corso di accertamento, è finito contro un’auto, una Ford Kuga, cadendo a terra e perdendo i sensi.

Sul posto oltre al 118, la Polizia Municipale e i Carabinieri. Si sono rivelati purtroppo inutili i soccorsi prestati all’anziano. Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra le ipotesi potrebbe esserci un malore improvviso alla guida.

Inzirillo era molto conosciuto a Scicli perché titolare della nota agenzia di viaggi di Largo Gramsci. Lascia moglie e due figli, Emiliano e Alberto.

Amici e parenti ricordano Antonio come un uomo “simpaticissimo”, “sempre sorridente”, “una persona perbene”. Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Tra questi anche quello del Pd sezione di Scicli: “Il Partito Democratico di Scicli – si legge in un post su Facebook – si stringe attorno alla famiglia Inzirillo, e in particolare al vicesegretario Emiliano, per l’improvvisa perdita del padre Antonio”.