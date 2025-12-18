 Tragedia a Stromboli, escavatore si ribalta: morto operaio 30enne
Tragedia a Stromboli, escavatore si ribalta: morto operaio 30enne

Inutili i soccorsi e l'intervento della guardia medica
INCIDENTE SUL LAVORO
di
STROMBOLI – Un operaio di 30 anni è morto nel pomeriggio a Ginostra – piccola frazione dell’isola di Stromboli, nelle Eolie – , dopo che l’escavatore sul quale si trovava si è ribaltato.

Originario di Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese, l’uomo stava effettuando lavori per la messa in sicurezza dei torrenti, nel contesto dell’emergenza alluvionale che, nell’ottobre 2024, ha interessato il piccolo borgo e l’abitato di Stromboli.

Inutili si sono rivelati i soccorsi e l’intervento della guardia medica. Da Stromboli sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini su quanto accaduto.

