Tragedia a Torino, morto un bimbo precipitato dall’ottavo piano

Il piccolo si trovava a casa dei nonni

Tragedia a Torino, un bimbo di 15 mesi di origine marocchina è morto precipitando dall’ottavo piano di un palazzo di via Pacini 1 nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città.

Tutto è successo alle 12.30 quando il piccolo, che si chiamava Adam, sarebbe caduto da una finestra mentre si trovava a casa dei nonni materni. Sul luogo sono intervenuto i carabinieri e il magistrato.

In casa al momento della tragedia c’erano la nonna e la zia, poi trasportata all’ospedale Giovanni Bosco per un malore. Il bimbo, secondo una prima ricostruzione, era in soggiorno e si sarebbe arrampicato su un divano posto proprio sotto una finestra, in quel momento aperta. Da lì sarebbe caduto nel vuoto finendo nel parcheggio, tra un’auto e il muro.

L’ipotesi più accreditata al momento è che si sia trattato di un incidente ma il sopralluogo della scientifica è ancora in corso. L’intera area è presidiata dai carabinieri che tengono lontani i curiosi.

