Tragedia sull’A20, camion sfonda il guardrail: muore Enzo Calvo

Identificata la vittima, è di Ramacca

MILAZZO (MESSINA) – Un tragico incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A20 Messina-Palermo, nei pressi dello svincolo di Milazzo, in direzione Palermo.

Un camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha sfondato il guardrail ed è precipitato da un viadotto, finendo su un terreno sottostante dopo un volo di diversi metri.

L’impatto è stato devastante e il conducente del mezzo, un 28enne della provincia di Catania, Enzo Calvo di Ramacca, gravemente ferito, è deceduto poco dopo nonostante i soccorsi tempestivi.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, la polizia stradale e due squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza dell’area. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente per capire se vi siano state cause legate a un guasto meccanico, a un malore del conducente o ad altri fattori. Il traffico ha subito rallentamenti nella zona interessata dall’incidente, con la viabilità regolata dalle forze dell’ordine.

Si tratta dell’ennesimo incidente lungo la A20, un’arteria autostradale già nota per la sua pericolosità in alcuni tratti. Uno di questi si è verificato la scorsa domenica, nell’incidente ha perso la vita un centauro.