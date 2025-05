Tragedia a Castelbuono, si schianta con la moto e muore a 26 anni

Ha perso il controllo del mezzo lungo la Statale delle Madonie

Un giovane di 26 anni, Gabriele Allegra, è morto in un incidente stradale. Stava percorrendo la statale 286 delle Madonie, vicino a Castelbuono. Ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata per cause ancora da accertare. Le indagini sono condotte dai carabinieri. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118.

“La comunità di Castelbuono è profondamente addolorata – si legge nella pagina Facebook dell’amministrazione comunale in un post di ieri venerdì 23 maggio -. Il Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale si stringono con affetto alla famiglia Allegra in questo momento di immenso dolore. Gabriele era un giovane stimato e benvoluto da tutti, ricordato per la sua grande educazione e la sua natura affabile. Due anni fa, durante il servizio civile, abbiamo avuto il privilegio di averlo al nostro fianco. Con la sua straordinaria creatività, Gabriele ha lasciato un segno tangibile nel nostro Comune, dimostrando il suo talento innato e la sua dedizione. La sua assenza lascerà un vuoto profondo in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le doti umane”.