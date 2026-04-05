Tragedia di Pasqua, tre morti fra cui una bambina di dieci mesi

Tragedia di Pasqua Nel nord della Germania. Secondo una prima ricostruzione, tre persone sono morte durante la tradizionale caccia alle uova di Pasqua. L’incidente è avvenuto a Mittelangeln, in un’area boschiva, che in quel momento era frequentata da famiglie e gruppi organizzati.
Un albero di trenta metri è improvvisamente crollato, causando uno spaventoso incidente.
Chi sono le vittime
Pesante il bilancio delle vittime: una donna di 21 anni, la sua bambina di dieci mesi e un ragazzo di 16 anni hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Una diciottenne è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni critiche.