 Tragedia di Pasqua, tre vittime: muore una bimba
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Tragedia di Pasqua, tre morti fra cui una bambina di dieci mesi

Pasqua muore bimba di 10 mesi
Il crollo di un albero. Chi sono le vittime
IN GERMANIA
di
1 min di lettura

Tragedia di Pasqua Nel nord della Germania. Secondo una prima ricostruzione, tre persone sono morte durante la tradizionale caccia alle uova di Pasqua. L’incidente è avvenuto a Mittelangeln, in un’area boschiva, che in quel momento era frequentata da famiglie e gruppi organizzati.

Un albero di trenta metri è improvvisamente crollato, causando uno spaventoso incidente.

Chi sono le vittime

Pesante il bilancio delle vittime: una donna di 21 anni, la sua bambina di dieci mesi e un ragazzo di 16 anni hanno perso la vita a causa delle gravi ferite riportate. Una diciottenne è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni critiche.

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