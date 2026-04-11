Tragedia durante una gita scolastica: morto studente 17enne di Adrano

Avrebbe accusato un malore mentre era in bici, disposta autopsia

ADRANO (CATANIA) – Uno studente di 17 anni di Adrano, comune della provincia di Catania, è morto durante una gita scolastica a Firenze.

Il ragazzo avrebbe accusato un malore mentre stava facendo un giro su una bici elettrica, perdendo i sensi senza più riprendersi. La Procura toscana ha disposto il sequestro della salma per l’autopsia che è prevista martedì prossimo.

Il sindaco di Adrano: “Notizia terribile”

La notizia è stata confermata dal sindaco di Adrano, Fabio Mancuso: “Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie – ha postato su Facebook – un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza, un abbraccio fraterno a tutta la famiglia”.