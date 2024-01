Tragedia in strada, ciclista investito e ucciso nella notte a Milano

L'uomo aveva 37 anni

MILANO – Tragedia in strada a Milano. Nella notte fra martedì 9 e mercoledì 10 gennaio, un uomo di 37 anni a bordo di una bici elettrica è morto dopo essere stato investito da un’auto.

A guidare la vettura era una donna di 25 anni, e a bordo c’era anche un passeggero 22enne. L’auto, subito dopo l’incidente, si è fermata per prestare soccorso, ma non c’è stato niente da fare per il ciclista, che nell’impatto ha perso il casco che prima aveva indosso.

Dove e come è accaduto l’incidente

Lo scontro fra la bici e l’auto è accaduto in viale Umbria all’altezza di via Pistrucci, nella zona Est di Milano, intorno alle 2.35. Secondo i primi accertamenti il semaforo era funzionante e quindi uno dei due mezzi sarebbe passato con il rosso. Il ciclista indossava il casco, che però nell’impatto è saltato via e non ha quindi attutito il colpo alla testa. La conducente è stata così denunciata per omicidio stradale.