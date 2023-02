Tragedia in mare, barcone si spezza: diversi morti, tra loro anche bambini

La guardia costiera ha provato ad intervenire ma non c'è stato nulla da fare

Ennesima tragedia nel mare. Ben 40 migranti, tra cui molti bambini, sono morti durante uno sbarco a Cutro, nel Crotonese. Il barcone, trasportava probabilmente oltre 250 persone in arrivo da Iran, Pakistan e Afghanistan, non ha retto al mare molto agitato e si è schiantato contro gli scogli a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro in località “Steccato”.

Cinquanta migranti sono stati tratti in salvo. Le motovedette sono impegnate in mare alla ricerca di sopravvissuti. Sul posto sono accorsi anche uomini della polizia e dei carabinieri, oltre a personale della Croce rossa.

