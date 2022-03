Tragedia nel Messinese, allevatore cade in un burrone e muore

Aveva 77 anni

ALCARA LI FUSI (MESSINA) – Tragedia nel paese di Alcara Li Fusi (Messina), dove un uomo, Basilio Rundo, 77 anni, allevatore, è morto dopo essere precipitato in un burrone.

Stamattina il settantasettenne stava transitando dalla contrada Portaro, quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, il proprio mezzo è precipitato in un burrone. Sul posto è giunta poco dopo un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso, ma tutti i tentativi di soccorsi sono stati vani.