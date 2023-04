Tragedia nel Napoletano: bimba travolta e uccisa dall’auto guidata dalla madre

La donna era senza patente. Inizialmente i testimoni avevano accusato un pirata che era fuggito

Tragedia nel pomeriggio di ieri a Casalnuovo, comune alle porte di Napoli. Intorno alle 16.15 una bimba di 7 anni è stata investita e il suo corpo è rimasto a terra, senza che si potesse far nulla per salvarle la vita.

I testimoni hanno iniziato ad urlare “è stata investita da un’auto pirata, un uomo l’ha travolta e poi è fuggito dopo l’investimento”. Questo ha fatto scattare una caccia alla vettura. L’allarme per un potenziale pirata della strada in fuga ha attivato gli accertamenti dei militari ma del presunto pirata in tutta la zona non c’era nessuna traccia.

Ben presto si è arrivati alla verità: la morte della piccola è stata causata dall’automobile della madre. La donna era alla guida della sua automobile, una Audi A3, andando in retromarcia ha travolto ed ucciso la figlia. L’auto aveva spinto a terra anche un conoscente della donna che è però rimasto illeso.

La salma della bambina è stata sequestrata. Così anche l’auto: sono a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola per tutti gli accertamenti del caso. Verrà disposta un’autopsia e rilievi sull’auto per capire se ci sia stato un improvvisto guasto tecnico o se la donna ha perso il controllo del mezzo indipendentemente da cause tecniche.

I rilievi dei militari sono andati avanti per alcune ore per definire con precisione la dinamica dell’incidente.

“Non ci sono parole, il cuore in mille pezzi. Che terribile tragedia”, ha detto il sindaco di Casalnuovo, Massimo Pelliccia, che della sicurezza stradale ha fatto una delle priorità della sua azione amministrativa.

Stamane si è appreso che la madre della piccola vittima, di 33 anni, non aveva la patente. Probabilmente si stava esercitando alla guida della vettura.