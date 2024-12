Era scesa dalla vettura dopo un tamponamento

TRAVAGLIATO (BRESCIA) – Una ragazza di 27 anni è morta nella tarda serata di ieri, venerdì 6 dicembre, lungo l’Autostrada A35. Stando alle prime ricostruzioni, la giovane sarebbe scesa dall’auto sulla quale viaggiava come passeggera, a seguito di un incidente, e poi sarebbe stata investita da un’altra macchina di passaggio.

La tragedia si è verificata intorno alle 23 tra lo svincolo di Travagliato Ovest e quello di Travagliato Est, in direzione di Milano. Sul posto sono intervenuti i sanitari, ma per la ragazza che era stata investita non c’era più nulla da fare.

Il tratto è stato chiuso al traffico per consentire gli accertamenti e rilievi della polizia stradale, che dovranno ricostruire l’accaduto.

La dinamica dell’incidente

L’auto sulla quale si trovava la 27enne è finita contro il guardrail, dopo una sbandata. La giovane donna avrebbe lasciato l’abitacolo e, complice il buio della sera, un veicolo che sopraggiungeva non l’avrebbe vista e l’avrebbe investita.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.