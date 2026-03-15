Tragedia nell’Agrigentino: prova a spegnere il rogo in casa, ma muore

Chi è la vittima

AGRIGENTO – Un uomo di 57 anni, Angelo Cipolla di Sant’Angelo Muxaro (Agrigento), è morto a causa di un incendio divampato all’improvviso nella sua abitazione in via Cesare Battisti.

I soccorsi

L’uomo ha tentato di circoscrivere le fiamme innescate dal cortocircuito di un elettrodomestico al piano superiore della sua abitazione ma è deceduto a causa delle esalazioni. Nessuno dei suoi familiari è rimasto ferito. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco, delle ricostruzioni della tragedia si sono occupati i carabinieri.