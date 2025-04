Tragedia nell’agrigentino, agricoltore muore travolto da un trattore

L'uomo aveva 65 anni

PALERMO – Un tragico incidente sul lavoro si è verificato nelle campagne di Ribera, in provincia di Agrigento, dove un agricoltore di 65 anni, Filippo Scaturro, ha perso la vita. L’uomo stava lavorando su un terreno di sua proprietà in contrada Giardinello, non lontano da Borgo Bonsignore, quando è rimasto coinvolto nell’incidente con il suo trattore.

L’allarme è stato immediato e sul posto sono giunti rapidamente i soccorsi, inclusa un’eliambulanza. Purtroppo, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Filippo Scaturro, che sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso del mezzo agricolo.

Indagini in corso e cordoglio del sindaco

I Carabinieri della stazione di Ribera sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. La notizia della scomparsa di Filippo Scaturro ha suscitato profondo cordoglio nella comunità riberese.

Il sindaco Matteo Ruvolo ha espresso il suo dolore e la vicinanza alla famiglia della vittima: “Filippo Scaturro era un grande lavoratore, benvoluto da tutti in paese, siamo vicini alla moglie e ai figli”. Questa ennesima tragedia nel mondo agricolo siciliano riaccende i riflettori sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.

