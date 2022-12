Tragedia sfiorata ad Agrigento, esplode bombola: casa sventrata

L’esplosione ha sventrato l’intero balcone, fatto cadere detriti e calcinacci e danneggiato auto

AGRIGENTO – Una violenta esplosione seguita da un forte boato che ha squarciato il silenzio della notte. Sono stati momenti di puro panico quelli vissuti nel cuore di Agrigento tra sabato e domenica, intorno le tre del mattino. La caldaia di una struttura ricettiva, situata al terzo piano di un appartamento alle spalle di piazza Cavour, è improvvisamente saltata in aria provocando una vera e propria deflagrazione.

L’esplosione

L’esplosione ha sventrato l’intero balcone, fatto cadere detriti e calcinacci e danneggiato decine di auto parcheggiate lungo la strada. Illesi, miracolosamente, ospiti del B&b e residenti della zona. Lo scoppio del boiler ha svegliato l’intero quartiere e si è pensato subito al peggio. Decine le chiamate al numero unico di emergenza.

L’intervento sul posto

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e forze dell’ordine. Dopo aver appurato che nessuno si era fatto male, si è proceduto alla messa in sicurezza della zona con relativa chiusura della strada. Al via gli accertamenti per capire quale sia stata la causa che ha provocato l’esplosione del bollitore collegato alla caldaia.