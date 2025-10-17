 Tragedia della solitudine, trovato il corpo di un 87enne catanese
Tragedia della solitudine, trovato mummificato il corpo di un 87enne

Sul posto i Vigili del fuoco e i carabinieri con l'amministratore della palazzina
NEL CATANESE
di
CATANIA – Il corpo mummificato di un 87enne, di cui non si avevano notizie da anni, è stato trovato nella sua abitazione di Pedara, nel Catanese. Il ritrovamento è stato fatto per l’intervento dell’amministratore della palazzina di tre piani in cui l’uomo viveva.

All’uomo doveva essere notificato un documento. L’amministratore ha contattato il fratello dell’87enne. Ma tra i due fratelli i rapporti si erano interrotti da anni per problemi familiari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pedara e della compagnia di Acireale e i vigili del fuoco.

