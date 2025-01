Aveva 38 anni. Indagini per chiarire la dinamica

LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Un operaio di 38 anni è precipitato da un’impalcatura ed è morto.

L’uomo è precipitato da un’impalcatura in un’azienda di profilati nell’area industriale a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Si trovava ad un’altezza di circa sei metri quando, per cause che saranno chiarite dagli inquirenti, è caduto sbattendo la testa.

Inutili i tentativi del personale sanitario del 118 intervenuto sul posto. Nel luogo dell’incidente si sono recati agenti della polizia e, oltre al medico legale, è presente anche il magistrato di turno. Sarà compito loro chiarire cosa sia accaduto e cosa ha portato all’incidente e al decesso dell’operaio.

