Tragico incidente ad Alcamo: 19enne muore in ospedale a Palermo

Era stato trasferito a Villa Sofia in elisoccorso. Chi è la vittima

PALERMO – Era stato trasportato in condizioni disperate in ospedale. Dopo un incidente avvenuto ad Alcamo, in provincia di Trapani, era stato disposto il trasferimento tramite l’elisoccorso a Villa Sofia, a Palermo, dove è deceduto nella notte.

Chi è la vittima

Si tratta di Gabriele Calvaruso, aveva 19 anni. Nel pomeriggio di ieri, 13 gennaio, lo scontro tra due moto da cross in cui è rimasto gravemente ferito. E’ successo in viale Europa, una strada centrale della cittadina del Trapanese in cui già in passato si sono verificati tragici incidenti.

L’impatto si è rivelato violentissimo, entrambi i conducenti sono rimasti feriti. Calvaruso ha perso molto sangue e le sue condizioni sono subito state ritenute critiche dai sanitari del 118. Meno gravi le lesioni riportate dall’altro ragazzo, un 17enne.

Le indagini sulla dinamica

Il 19enne è stato ricoverato al Trauma center, in terapia intensiva, ma la speranza è rimasta appesa a un filo solo per poche ore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Alcamo che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.

Le indagini sono in corso e al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per stabilire le responsabilità.

L’incidente a Torretta

Soltanto pochi giorni fa, il tragico epilogo di un altro incidente avvenuto a Torretta, nel Palermitano. Sergio Balsamo, 33 anni, è morto dopo quattro mesi di agonia. In sella al suo scooter si era scontrato con una mucca, fuggita da un’azienda zootecnica nelle vicinanze. Anche in questo caso, l’impatto aveva provocato ferite gravissime. Balsamo era entrato in coma ed era stato trasferito da Villa Sofia all’Ismett, dove è deceduto.