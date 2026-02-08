 Tragico incidente ad Augusta: muore un motociclista
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tragico incidente ad Augusta: muore un motociclista

È accaduto questa mattina. Chi era la vittima
NEL SIRACUSANO
di
1 min di lettura

AUGUSTA (SIRACUSA) – La tragedia è accaduta questa mattina. Attorno alle ore 9 un motociclista di 43 anni ha perso la vita mentre percorreva via Xacche ad Augusta. Lorenzo Belfiore, questo il nome della vittima, era in sella alla sua Honda. L’area è quella di contrada Balate e conduce da Brucoli fino ad Augusta.

Immediatamente dopo l’incidente sono intervenuti, per i rilievi, gli agenti della polizia municipale ed i militari dell’Arma. Allertato l’elisoccorso che ha traportato d’urgenza il centauro verso l’ospedale Cannizzaro di Catania: ma per il 43enne non c’è stato nulla da fare.

Belfiore lascia la moglie ed un bimbo.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI