Tragico incidente a Motta S. Anastasia: muore una bimba di 15 mesi

Trasportata in ospedale, la piccola non ce l'ha fatta

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – Gravissimo incidente stradale autonomo questa mattina lungo la Strada Provinciale 134 in territorio di Motta Sant’Anastasia. Purtroppo il bilancio è drammatico. Una bambina di soli 15 mesi è deceduta. L’auto a bordo della quale viaggiava con la mamma è andata a sbattere contro il muro di cinta di una proprietà privata.

I tentativi di salvare la vita della piccola sono stati, purtroppo, vani. Trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi di Catania, non ce l’ha fatta. I medici hanno tentato in ogni modo di tenerla in vita.

Ancora al vaglio degli inquirenti la possibilità che possa essere disposta l’autopsia sul corpo della sfortunata bambina.

Ad intervenire sul luogo della tragedia, gli agenti della Polizia municipale di Motta Sant’Anastasia che hanno effettuato anche i relativi rilievi sull’accaduto.