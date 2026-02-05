Tragico incidente nel Ragusano, morto lo chef Di Corato: “Vuoto incolmabile”

"Perdiamo un uomo dall'entusiasmo contagioso e grande professionalità"

PALERMO – Tragedia a Chiaramonete Gulfi, in provincia di Ragusa, dove lo chef Davide Di Corato ha perso la vita a 64 anni. Nato a Torino, era anche un giornalista enogastronomico e nel settore si occupava di comunicazione a livello nazionale: la passione per la cucina era la sua vita, come dice chi lo aveva conosciuto.

Il Ragusano come seconda casa

Da tempo aveva scelto la cittadina del Ragusano come luogo di lavoro, ma anche come seconda casa. Aveva aperto un agriturismo in contrada Poggio Gallo, dove era possibile gustare i suoi piatti “preparati con estrema dedizione, amore e fantasia”, racconta chi, anche recentemente, aveva trascorso qualche giorno di relax nel cuore degli Iblei.

La tragedia

Lo chef è morto in seguito a un incidente avvenuto proprio nella sua proprietà: è stato travolto da un carico di pannelli fotovoltaici che stava per essere scaricato da un camion. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri, ma per il 64enne non c’è stato nulla da fare. La notizia ha scosso profondamente l’intera comunità, dove ormai Di Corato era molto conosciuto.

Il dolore per Davide Di Corato

Dolore e incredulità anche tra i colleghi e tutti coloro che lavorano settore. “Il Consorzio Chiaramonte piange oggi un amico e un professionista straordinario – è uno dei tanti messaggi per Di Corato -. Davide viveva da oltre dieci anni nella nostra città; l’aveva scelta come sua seconda casa dopo essersi innamorato della cultura enogastronomica chiaramontana. La sua perdita lascia in tutti noi un vuoto incolmabile”.

“Generoso ed entusiasta”

“Ha messo tutta la sua esperienza e passione al servizio della nostra comunità – aggiungono -. partecipando da protagonista ad eventi come il Laboratorio del Gusto e il concorso enogastronomico Terra Matta , oltre che a tante serate di degustazione, ha contribuito a promuovere Chiaramonte e i suoi prodotti ben oltre i confini locali. Ricorderemo sempre il suo entusiasmo contagioso, la generosità con cui condivideva conoscenze e aneddoti, e la sua profonda umanità”.

“Davide Di Corato un vero punto di riferimento”

“Doti che lo hanno reso non solo un riferimento autorevole per la gastronomia, ma anche un amico per tanti di noi. Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo, consapevoli di aver perso un uomo di straordinaria passione e sensibilità. In questo momento di dolore, il Consorzio Chiaramonte si stringe attorno alla famiglia di Davide, ai suoi amici e a tutti i suoi cari, porgendo le più sentite condoglianze. Il ricordo di ciò che Davide ci ha insegnato e donato continuerà a vivere in noi e in ogni futura iniziativa enogastronomica del nostro territorio. Grazie di cuore, Davide. Non ti dimenticheremo”.