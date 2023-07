Incidente sulla Caltanissetta-Gela: palermitane 2 vittime

Eleonora Modica era originaria del quartiere Noce di Palermo. E' deceduta all'ospedale di Caltanissetta

CALTANISSETTA – Non ce l’ha fatta Eleonora Modica, la 31enne palermitana coinvolta ieri pomeriggio nell’incidente sulla Caltanissetta-Gela in cui il tragico bilancio adesso è salito a tre vittime. La giovane era stata trasportata in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Elia. Nell’impatto è deceduto sul colpo anche Giovanni Fossile, 28 anni.

Eleonora Modica, 31 anni, era già andata in arresto cardiaco al suo arrivo in pronto soccorso ma i medici erano riusciti a rianimarla. Poi, nonostante le condizioni disperate, hanno tentato di operarla ma la giovane donna è morta durante l’intervento chirurgico.

Lo schianto è avvenuto con un’altra auto sulla quale viaggiava Arianna Ceccarelli, di 36 anni, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Un’altra auto, con a bordo due quarantenni è stata coinvolta in maniera marginale e i due occupanti sono rimasti feriti in maniera lieve.

Eleonora Modica era originaria dl quartiere Noce di Palermo, laureata in Scienze motorie, lavorava in un centro che si occupa di correggere problemi posturali. La sua salma è ancora all’ospedale Sant’Elia in attesa di essere riconsegnata alla famiglia.