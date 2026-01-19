Tragico incidente sulla Palermo-Sciacca, muore un automobilista

Lo scontro tra due mezzi all'altezza di San Giuseppe Jato. Chi è la vittima

PALERMO – Incidente mortale nella notte sullo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, all’altezza di San Giuseppe Jato. Nello scontro tra due auto ha perso la vita un uomo. Si tratta di Giovanni Schirò, 38 anni, di Piana degli Albanesi. Viaggiava su una Nissan Micra in direzione del capoluogo quando è avvenuto il violento impatto con una Fiat Cinquecento guidata da un 35enne.

Incidente sulla Palermo-Sciacca: i soccorsi

E’ successo intorno all’una e mezza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma per Schirò non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul colpo. L’altro automobilista ha invece riportato ferite gravi e per lui è stato necessario il trasporto in ospedale con codice rosso. E‘ stato ricoverato al Civico di Partinico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sulla Palermo-Sciacca: traffico rallentato

Indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente i carabinieri di Monreale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica. Il tratto è stato momentaneamente chiuso al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi e poi la rimozione dei mezzi, che sono stati sequestrati, con inevitabili rallentamenti alla circolazione fino alle prime ore dell’alba. Tutti gli accertamenti sono in corso.

A novembre altri due incidenti mortali

L’incidente sulla Palermo-Sciacca è l’ennesimo con conseguenze tragiche nel giro di poco tempo. I più recenti risalgono soltanto a novembre, quando hanno perso la vita il giovane Kevin Di Paola, 18 anni e pochi giorni dopo, Valeria Di Giorgio di 52 anni e la madre Angelica Ganci di 78.

Nei giorni scorsi sono stati annunciati mirati interventi di manutenzione per mettere in sicurezza la strada e migliorare la visibilità. L’impegno dell’Anas è arrivato in seguito a un incontro promosso da una delegazione del Partito democratico, guidata dalla vicesegretaria regionale Valentina Chinnici. I dem hanno incontrato i vertici di Anas Sicilia, diretti dall’ingegner Nicola Montesano, proprio per discutere le criticità di questa arteria, teatro di numerosi incidenti.