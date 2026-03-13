L'auto si è ribaltata

PATTI (MESSINA) – Incidente mortale sulla strada statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Un automobilista ha perso la vita: era alla guida di un’Alfa 156 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo e l’auto si è ribaltata. La vittima è V.S di 86 anni, che viaggiava in direzione di Messina.

Chiuso il tratto di strada

L’incidente si è verificato tra i chilometri 69 e 70, il tratto è stato chiuso al traffico per permetere l’arrivo dei soccorsi, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono presenti la polizia e le squadre dell’Anas per efettuare i rilievi e gestire la viabilità, che al momento risulta fortemente rallentata. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida.