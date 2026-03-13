 Grave incidente sulla statale 113: morto un uomo a Patti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Tragico incidente sulla statale 113: morto un uomo a Patti

L'auto si è ribaltata
NEL MESSINESE
di
1 min di lettura

PATTI (MESSINA) – Incidente mortale sulla strada statale 113, nel territorio di Patti, in provincia di Messina. Un automobilista ha perso la vita: era alla guida di un’Alfa 156 quando, per cause da accertare, ha perso il controllo e l’auto si è ribaltata. La vittima è V.S di 86 anni, che viaggiava in direzione di Messina.

Chiuso il tratto di strada

L’incidente si è verificato tra i chilometri 69 e 70, il tratto è stato chiuso al traffico per permetere l’arrivo dei soccorsi, delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, che hanno estratto l’automobilista dalle lamiere. Nonostante l’intervento dei sanitari del 118, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini

Sul posto sono presenti la polizia e le squadre dell’Anas per efettuare i rilievi e gestire la viabilità, che al momento risulta fortemente rallentata. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non è escluso che l’uomo possa essere stato colto da un malore mentre si trovava alla guida.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI