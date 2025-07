La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

SIRACUSA – Un 25enne è morto ieri sera in un incidente stradale sulla strada provinciale Siracusa-Floridia. Il giovane, che viaggiava a bordo di una moto, secondo una prima ricostruzione, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un furgone.

Per accertare cause e dinamica dell’incidente stradale la Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.

