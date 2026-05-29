Tram a Palermo, consegnati i lavori della tratta C tra Basile e corso Tukory

Lagalla: “Una nuova idea di città”

PALERMO – Consegnati oggi i lavori della tratta C del Sistema Tram Palermo, Fase I.1, che collegherà via Ernesto Basile a corso Tukory. La cerimonia si è svolta nel cantiere base allestito al parcheggio Basile alla presenza del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.

Secondo quanto reso noto dal Comune, la tratta C, insieme allo svincolo Einstein, rappresenta la prima fase di un sistema tranviario destinato a collegare l’intera città, dalle periferie alle aree centrali, passando per i poli universitari e le principali direttrici urbane.

I lavori dureranno circa tre anni. Successivamente è previsto un periodo di pre-esercizio senza passeggeri della durata di tre mesi per ottenere il nulla osta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

“Oggi Palermo scrive una pagina importante della propria storia – ha detto il sindaco Lagalla –. La consegna dei lavori del tram è la materializzazione di una visione di trasporto pubblico di massa che guida un’idea di città”.

Per l’assessore Carta, “il tram di Palermo non è solo una infrastruttura di mobilità, ma un progetto di città più connessa, giusta ed ecologica”. L’assessore ha inoltre annunciato che proseguirà la progettazione delle tratte E Sud e F.