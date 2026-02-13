Tenta la truffa del finto nipote, condannato 26enne catanese

Dovrà scontare 20 mesi di carcere

CATANIA – Dovrà scontare 20 mesi di carcere il catanese di 26 anni che ha tentato di truffare un’anziana fingendosi suo nipote. Il giovane, con precedenti, è stato arrestato a Trani e processato per direttissima: il Tribunale di Trani lo ha condannato a un anno e otto mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 1.600 euro.

Determinante il sangue freddo della vittima, una donna di quasi 80 anni, che ha intuito l’inganno: l’uomo si era presentato al telefono come nipote chiedendo 3mila euro per ritirare un pacco, ma la donna non ha nipoti maschi.

Nel corso di tre telefonate, il 26enne avrebbe cambiato versione, fingendosi prima parente, poi corriere e infine direttore delle Poste, nel tentativo di convincerla a consegnare denaro e gioielli.

L’anziana, invece, è riuscita ad allertare il 112. I carabinieri l’hanno invitata ad assecondare la richiesta per far presentare il giovane sotto casa: lì è scattato l’arresto.

Le forze dell’ordine ricordano agli anziani di non cedere a richieste telefoniche di denaro o preziosi e di segnalare subito ogni episodio sospetto al numero unico di emergenza 112.