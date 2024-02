Transizione ecologica, WE: il progetto per la consapevolezza ambientale

Gli interventi sull'educazione degli adulti

CATANIA – Transizione ecologica: in un mondo in cui l’umanità sta utilizzando le risorse naturali a una velocità superiore alla capacità di rigenerazione degli ecosistemi terrestri, portando a cambiamenti ambientali irreversibili su scala globale, diventa imperativo adottare misure urgenti. Nell’affrontare queste sfide l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) è una valida alleata, poiché riconosce le considerazioni ambientali nei processi di apprendimento.

Il progetto

Il progetto WE: Real World Education (sviluppato in Italia da IPPO Engineering, ramo aziendale della IPPOCRATE AS) e gestito in Europa da un consorzio di 7 organizzazioni, ha appena concluso il Work Package 3 (WP3), finalizzato alla produzione del Curriculum WE sulla “Consapevolezza Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile nell’Educazione degli Adulti (AE)”.

Il Curriculum, infatti, si rivolge allo sviluppo di competenze green tra i giovani adulti non in formazione.

Il WP3

Il Work Package 3 rappresenta la fase cruciale del progetto WE, strategicamente concepito per affrontare gli aspetti critici della consapevolezza ambientale e dello sviluppo sostenibile.

Grazie a un’accurata miscela di ricerca, coinvolgimento degli stakeholder e moduli didattici, il WP3 ha dotato i formatori di giovani adulti degli strumenti necessari per favorire la crescita personale e professionale degli utenti target.

Formazione green

I 10 moduli realizzati non rappresentano semplici unità didattiche, ma porte d’accesso a una comprensione completa delle pratiche sostenibili.

Tramite metodi coinvolgenti, kit di strumenti e approcci innovativi, i formatori di giovani adulti sono stati attrezzati per affrontare le complessità di temi come la consapevolezza ambientale, il cambiamento climatico e l’ecosostenibilità.

I risultati del progetto

Mentre si abbassa il sipario sul WP3, il team di WE riflette sugli importanti traguardi raggiunti e proietta lo sguardo verso i promettenti orizzonti del WP4.

Per valutare il Curriculum WE sono stati realizzati dei focus group essenziali non solo per il suo sviluppo, ma anche per perfezionarne il quadro educativo e realizzare un toolkit aggiornato ed efficace.

Nel dicembre 2023 il progetto ha vissuto un’ulteriore fase di crescita con il secondo incontro transnazionale a Saragozza. Il meeting è servito per analizzare i risultati delle attività espletate e delineare i piani strategici per le fasi successive, come il Work Package 4. La prossima fase sarà l’attuazione pratica del programma di studi WE attraverso un knowledge hub online e altri strumenti innovativi.