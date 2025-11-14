E' promosso dagli atenei di Palermo, Cagliari e Salerno

PALERMO – È stata inaugurata presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo la quarta edizione del Master “Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica”. Il Master è promosso da Terna in collaborazione con le Università degli Studi di Palermo, Cagliari e Salerno, nell’ambito del progetto Tyrrhenian Lab.

Prorogato di ulteriori due anni, il Master ha preso il via nei tre atenei coinvolti. A Palermo sono intervenuti il Presidente di Terna, Igor De Biasio, il Direttore Strategia, Digitale e Sostenibilità di Terna, Francesco Salerni e il Rettore dell’Università Massimo Midiri.

Un investimento nel futuro

“Il Tyrrhenian Lab non è solo un progetto formativo: è un investimento concreto nel futuro del nostro Paese. Con la quarta edizione del Master, rinnoviamo il nostro impegno a formare nuove generazioni di professionisti altamente qualificati, capaci di gestire la trasformazione energetica e digitale del sistema elettrico italiano”, ha dichiarato Giuseppina Di Foggia, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna.

“Le centinaia di candidature per l’accesso al Master confermano il grande interesse verso questa iniziativa. Vogliamo offrire ai giovani laureati non solo un’opportunità di crescita professionale, ma anche la possibilità di contribuire attivamente allo sviluppo dei territori da cui provengono. Siamo convinti che la transizione energetica sia una sfida che si vince insieme, con competenza e impegno. Il Tyrrhenian Lab è una dimostrazione di come Terna intenda essere protagonista di questo cambiamento”, ha concluso l’AD di Terna.

La collaborazione tra università e impresa

“Questo Master, giunto ormai alla sua quarta edizione, si è distinto fin dal suo avvio per la sua grandissima attrattività, confermando la solidità e il valore della partnership tra il nostro Ateneo e Terna, un virtuoso e straordinario esempio di collaborazione tra Università e Impresa – commenta il Rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri – Con questo percorso offriamo ai nostri giovani una possibilità concreta di lavoro qualificato in cui mettere in pratica conoscenze e competenze ad altissimo livello, in un ambito fondamentale come quello della transizione energetica che riguarda il futuro del nostro territorio e di tutti noi”.

Il Tyrrhenian Lab si conferma, per il quarto anno, un centro di formazione di eccellenza per garantire lo sviluppo di competenze avanzate legate alla digitalizzazione e alla transizione energetica. Il progetto è strettamente connesso al Tyrrhenian Link, il collegamento elettrico sottomarino lungo circa 970 chilometri che unirà Campania, Sicilia e Sardegna. L’opera consentirà di incrementare la capacità di trasporto di energia, contribuendo a migliorare la sicurezza, l’adeguatezza e la flessibilità della rete elettrica di trasmissione nazionale.

I crediti formativi

Il Master del Tyrrhenian Lab, articolato in 11 moduli e un project work finale per un totale di 60 crediti formativi, ha riscosso un costante e crescente interesse da parte delle studentesse e degli studenti, frutto anche della campagna di talent attraction&acquisition lanciata dal gestore della rete elettrica nazionale, al fine di individuare e coinvolgere giovani qualificati, interessati a partecipare al Master: il progetto formativo è passato infatti dalle 170 candidature della prima edizione alle circa 400 dell’attuale.

Al termine del master, le persone selezionate in ciascun Ateneo saranno assunte da Terna nelle tre regioni coinvolte, contribuendo così a contrastare l’abbandono del territorio per motivi professionali.

Il profilo dei giovani candidati

L’elevato numero di iscritti al bando di concorso permette anche di delineare il profilo dei giovani candidati che, prevalentemente, hanno meno di 30 anni e provengono da percorsi di studio STEM, in particolare da Ingegneria energetica e nucleare, elettrica, meccanica e gestionale. Si registra inoltre un forte aumento delle candidature femminili, +27% rispetto alla scorsa edizione.

Le tre edizioni precedenti hanno portato all’assunzione, presso la sede regionale di Terna, di oltre 50 studenti al termine del master. Inoltre, la proroga di ulteriori due edizioni consentirà di raggiungere complessivamente circa 90 assunzioni di laureati entro il 2027.