Trantino: “Avrei voluto qualche donna in più nella giunta”

Squadra del governo cittadino pienamente nelle sue funzioni dopo il giuramento di questa mattina.

CATANIA. “Sono sicuro che daremo il meglio di ciascuno di noi perchè abbiamo una grande responsabilità che vogliamo esercitare con grande impegno per dare risposte alla città.

Confesso che avrei voluto qualche donna in più nella giunta, ma è naturale che bisogna comporre tanti fattori e non sempre l’equilibrio raggiunto è quello che si vuole”.

Il commento a margine (che è passato tutt’altro che inosservato) è del primo cittadino Enrico Trantino. La giunta di Palazzo degli elefanti si è ufficialmente insediata questa mattina ed il sindaco ha, intanto, ribadito il suo intento: “Comincia il percorso nel servizio ai cittadini con una squadra al completo e dobbiamo dare risposte a situazioni che sono insostenibili, affinchè quello che abbiamo detto si trasformi in realta’ concreta. Vorrei ricordare che appena diciotto ore dopo il mio insediamento abbiamo avviato i tavoli di partecipazione con le componenti cittadine per i Piani Urbani integrati del Pnrr e stiamo ancora proseguendo. Non c’e’ un minuto da perdere e bisogna andare avanti piu’ che mai uniti nell’interesse di Catania”.