Il Trapani si prepara alla Serie C: in programma amichevole contro la Lazio

Sarà trasmessa in diretta su Telesud

Il Trapani è già proiettato alla Serie C dopo la promozione dalla Serie D ottenuta nella stagione che si è da poco conclusa. Già ufficiali alcuni rinforzi per la squadra granata: Mamadou Kanoute e King Udoh sono i primi acquisti della sessione estiva di calciomercato. Confermati, invece, Balla, Kragl e Sabatino che restano a disposizione di mister Torrisi.

A partire dal 10 luglio il Trapani svolgerà i test fisici e le visite mediche che anticiperanno il trasferimento della prima squadra a Cascia (Umbria), sede della prima parte del ritiro pre campionato che si svolgerà dal 14 al 29 luglio.

In programma, inoltre, tre gare amichevoli che verranno trasmesse in diretta su Telesud. La prima data da segnare sul calendario per i tifosi granata è quella di giovedì 18 luglio. Amichevole di lusso per il Trapani che scenderà in campo contro la Lazio di mister Baroni. La gara si svolgerà presso lo stadio “Rodolfo Zandegiacomo” di Auronzo di Cadore (Belluno) alle ore 18.00.

Successivamente il rientro a Cascia, dove il 24 luglio, alle 17.30, il Trapani affronterà il Cosenza presso il centro sportivo “Elite”. Il 28 Luglio, invece, amichevole contro la Pianese in località Lubriano (Abruzzo). La gara avrà inizio alle 17.30. Dall’1 agosto la squadra si trasferirà a Troina (Enna) per la seconda parte del ritiro precampionato.