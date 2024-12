Trapani, Antonini: “Palermo senza anima. Fa campionati anonimi”

Il patron dei granata: "Ne fanno una questione di algoritmi e numeri finanziari"

Valerio Antonini, presidente del Trapani, è intervenuto ai microfoni di “Spazio Sport Live” per parlare del mondo del calcio siciliano. Il patron del club granata si è soffermato anche sulla proprietà del Palermo calcio, il City Football Group, commentando il loro operato nel capoluogo siciliano.

“Oggi la Sicilia presenta pochissime attività sportive interessanti per chi deve andare a vederle. Guardate il Palermo, che è stato comprato da un fondo di investimenti importantissimo come il fondo di Abu Dhabi, ma che oggi è diventato una sorta di ministero senza anima e sta facendo campionati secondo me anonimi proprio perché all’interno della società secondo me non c’è una struttura passionale che vive la squadra come dovrebbe essere vissuta. Ne fa semplicemente una questione di numeri finanziari e algoritmi”.

“Il tifoso che sta a casa, per quanto il tifoso palermitano sia straordinario, passionale, focoso, eccetera, se a questo ci metti che non fai i risultati, poi diventa un problema enorme – ha aggiunto Antonini -. Un problema di come catturare l’attenzione dell’utente finale. Ecco perché io a Trapani sto facendo un successo incredibile. Passo le mie giornate tra campo di calcio e palazzetto. Questo è fare sport a 360 gradi”.