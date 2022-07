Trapani, arriva la firma di Raffaele Scuderi

"Sono convinto di poter fare bene qui"

1' DI LETTURA

TRAPANI – Raffaele Scuderi è ufficialmente un nuovo giocatore del Trapani. Classe 2002, è un esterno destro di centrocampo e arriva in granata a titolo definitivo. Comincia la carriera calcistica con lo Sporting Taormina nel 2018. Ad inizio dell’anno successivo è al Giardini Naxos; a metà della medesima stagione passa all’Arezzo dove gioca con la formazione Primavera e viene aggregato alla prima squadra in Serie C. Viene ceduto al Cerignola in Serie D nel girone H dove colleziona 15 presenze, prima di un lungo infortunio (rottura del legamento crociato) che lo ha tenuto lontano dal campo per mesi. La scorsa stagione è nel girone C all’Este.

Scuderi si dice pronto per la nuova esperienza: “Sono convinto di poter far bene qui a Trapani. Per me Trapani rappresenta un trampolino di lancio per crescere: spero che si possano raggiungere obiettivi importanti quest’anno”.