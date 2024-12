"Prima o poi, la legge dei grandi numeri..."

TRAPANI – La capolista Trento arriva a Trapani con l’obiettivo di continuare la sua scia di imbattibilità e coach Jasmin Repeša parla di match “atteso da tutta Italia”. La neopromossa ‘terribile’, Trapani Shark è seconda in classifica, a quattro punti di distanza. “Si incontrano le due squadre che hanno fatto meglio finora”, gonfia il petto Repeša in conferenza stampa pre-gara.

“Trento, basket eccellente”

“Un avversario molto forte e che sta giocando un basket eccellente – aggiunge il coach granata -. Sarà una partita molto impegnativa”. Repeša spulcia le statistice della Dolomiti Energia, prima nel tiro da tre punti, e avverte i suoi: “Servirà una difesa molto attenta e aggressiva, vicina all’avversario, ma allo stesso tempo cerando di non lasciare buchi sotto canestro. Serviranno, tensione, coesione e grinta”.

“La legge dei grandi numeri…”

Il coach di Trapani Shark lascia poi la conferenza stampa con una battuta delle sue: “Speriamo sarà una ‘goduria’ di alto livello per Trapani e per tutta l’Italia che ama il basket. Trento non ha mai perso? Beh, non dico che lo farà a Trapani, ma prima o poi, per la legge dei grandi numeri…”.

