 Trapani, molesta la figlia della compagna, 44enne a giudizio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Avrebbe molestato la figlia della compagna, 44enne a giudizio

All'epoca dei fatti la ragazza era minorenne
TRAPANI
di
1 min di lettura

TRAPANI – Un uomo di 44 anni, G.B. le sue iniziali, è stato rinviato a giudizio dal gup del tribunale di Trapani per violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della sua ex compagna. I fatti risalgono al 2022.

Secondo l’accusa, l’uomo, approfittando dell’assenza o della distrazione della madre della giovane, l’avrebbe diverse volte palpeggiata. All’epoca, la ragazza era minorenne.

Il gup lo ha rinviato a giudizio davanti al tribunale. Il processo inizierà a gennaio. La ragazza, costituitasi parte civile, è assistita dall’avvocato Vito Daniele Cimiotta, del foro di Marsala. Davanti al gup si è, inoltre, costituita parte civile, con l’assistenza dell’avvocata Roberta Anselmi, anche l’associazione “La casa di Venere” di Marsala.

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI