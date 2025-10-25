 Il bimbo di 10 caduto dal balcone a Trapani è morto in ospedale
È morto in ospedale il bambino di 10 caduto dal balcone a Trapani

Una tragedia su cui indaga la polizia
LA TRAGEDIA
di
È morto all’ospedale dei Bambini-Di Cristina di Palermo il piccolo di dieci anni è caduto ieri dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo in via Pantelleria, a Trapani.

Bambino morto, indaga la polizia

Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. Il piccolo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza nell’ospedale di Palermo, dove è stato ricoverato in gravi condizioni. Sull’accaduto indaga la polizia.

Il piccolo era figlio unico e la dinamica dell’accaduto fa pensare a un incidente. Secondo quanto si è appreso, il bambino, che soffriva di una forma complessa di disturbo dello spettro autistico, sarebbe sfuggito al controllo della madre e sarebbe caduto dal balcone della sua casa, al quinto piano di un palazzo a Trapani.

