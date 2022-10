Trapani Basket, sconfitta in rimonta contro Monferrato

Al Pala Ferraris una Monferrato Basket senza due titolari conquista un’importantissima vittoria

TRAPANI – Al Pala Ferraris una Monferrato Basket senza due titolari conquista un’importantissima vittoria battendo 70-65 la 2B Control Trapani. La formazione di Parente parte forte portandosi sull’8-12 ma poi il black out: Trapani non segna per 10 minuti consecutivi e Casale va al riposo lungo sul 33-22.

Nella seconda parte di gara i granata riconquistano la parità (40-40) ma un altro break di uno stellare Redivo (saranno 24 alla fine per lui) permette ai padroni di casa di riconquistare un vantaggio che saranno capaci di gestire fino alla fine.

Monferrato basket VS 2B Control Trapani: 70-65

Parziali: (17-12, 33-22, 51-48, 70-65)

Arbitro: Ursi, Miniati, Morassutti