Trapani, cambio ai vertici dei parchi archeologici

PALERMO – Cambiano guida i Parchi archeologici del Trapanese. L’arch. Luigi Biondo e’ il nuovo direttore del Parco archeologico di Segesta. Trapanese, 61 anni, ha guidato per circa tre anni il Museo Riso di Palermo ed ora rientra a Trapani dove era stato direttore del Museo regionale Pepoli. Biondo ha preso il posto dell’archeologa Rossella Giglio, andata in pensione. Al Parco archeologico di Selinunte e’ stato nominato direttore il castelvetranese Felice Crescente, 61 anni, ex capo dell’Ispettorato Agrario per la provincia di Trapani. Subentra all’arch. Bernardo Agro’. l decreti di nomina sono stati firmati dal dirigente generale del Dipartimento beni culturali, Franco Fazio.