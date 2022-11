Trapani, casi di intossicazione alla scuola Don Milani: indagini del Nas

Il caso riguarda 12 bambini della primaria: due in ospedale

TRAPANI – La Procura della Repubblica di Trapani ha disposto accertamenti dopo i presunti casi di intossicazione di 12 bambini che frequentano una scuola primaria a Trapani. Due di questi bambini sono stati ricoverati in pediatria. Stamane i carabinieri del NAS e della Compagnia di Trapani hanno fatto un sopralluogo ed una ispezione presso il plesso Don Milani appartenente all’istituto comprensivo Nunzio Nasi, al centro del presunto caso di intossicazione alimentare.

Secondo il racconto dei genitori i bambini sono finiti in ospedale dopo aver terminato il pasto giornaliero. Intanto il sindaco di Trapani (l’appalto del servizio mensa è gestito dal Comune) ha detto di avere chiesto maggiori controlli all’Asp, “al momento – ha detto – si tratta di presunti casi di intossicazione alimentare per i bambini di un’unica classe, rispetto ai 750 pasti al giorno che l’azienda appaltatrice del servizio mensa scolastica, prepara e distribuisce quotidianamente in svariate classi di diverse scuole trapanesi”.

“Ho seguito personalmente la vicenda –assieme all’assessore Abbruscato e alla Garante per l’infanzia. Il medico dell’Asp che ha visitato i nostri piccoli ha parlato di presunti casi di intossicazione che comunque rimarrebbero circoscritti a quell’unica classe. Al momento, dunque, e in assenza di una certificazione specifica da parte dell’Asp, non possiamo fare altro che alzare la guardia e chiedere all’azienda sanitaria ulteriori controlli e verifiche a garanzia della salute dei più piccoli”.