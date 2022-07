Trapani, colpo Civilleri a centrocampo

Il classe 1991 arriva in granata dopo l'esperienza a Taranto in Serie C

TRAPANI – Colpo del Trapani a centrocampo. La società granata continua la campagna acquisti per la prossima stagione di Serie D assicurandosi le prestazioni di Marco Civilleri. Classe 1991, vanta una lunga carriera: sono più di 100 le presenze tra i professionisti.

Civilleri muove i primi passi nella Scuola Calcio della Juventina Palermo; a 16 anni il trasferimento a Trieste con la maglia della Triestina dove gioca con la formazione Primavera per un anno e mezzo. Nel Gennaio del 2010 passa allo Sporting Terni in Serie D; l’anno successivo è al Foligno in C1. Nel Dicembre 2011 firma con il Lecco in C2: in questo campionato riprenderà la sua carriera, dopo uno stop di un anno per motivi personali, ma al Poggibonsi nel 2013/14. Nel Luglio 2014 torna in C1 con il Tuttocuoio. A 25 anni decide di ritornare in campo e lo fa dall’Eccellenza con il Dattilo nella stagione 2016/17. Il 2017/18 invece è il primo dei quattro anni a Licata. L’anno passato, in Serie C con il Taranto, colleziona 29 presenze andando in gol una volta.



Civilleri vanta più di 100 presenze tra i professionisti e adesso si dice prontissimo per la nuova avventura in granata: “Non credo ci sia bisogno di spiegare perché si accetta Trapani, una piazza che si presenta da sola e che non merita quanto vissuto negli ultimi anni. La motivazione e l’ambizione sono alte perché penso che bisogna dimostrare quotidianamente di meritarsi questa maglia. Le mie caratteristiche? Sono un centrocampista offensivo a cui piace giocare la palla, inserirmi e attaccare gli spazi. Non mi risparmio mai e cerco di essere di aiuto ai miei compagni”.