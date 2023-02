Trapani, condannato a 19 anni l’imprenditore Matteo Bucaria

Ritenuto colpevole di essere stato il mandante dell’agguato subito dal cognato

La condanna a 19 anni dell’imprenditore trapanese Matteo Bucaria è stata pronunciata oggi dai giudici del Tribunale di Trapani, collegio presieduto dal giudice Agate. I giudici hanno accolto la richiesta di condanna che era arrivata dal pubblico ministero Sara Morri.

L’arresto

Bucaria, oggi ai domiciliari, fu arrestato dalla Polizia nel 2020, è stato ritenuto colpevole di essere stato il mandante dell’agguato subito nel 2013 dal cognato, Domenico Cuntuliano, per ragioni di carattere economico. Un episodio criminoso che risale al 2013 e per il quale è stato condannato già in via definitiva a 12 anni l’ex fontaniere del Comune di Trapani, Gaspare Gervasi, che venne arrestato proprio su indicazione del Cuntuliano: l’uomo riuscì infatti a salvarsi dai colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui da colui il quale doveva essere il suo sicario, per fortuna riuscì solo a ferirlo anche gravemente.

Le intercettazioni

Proprio sul finire della sua detenzione Gervasi fu intercettato a scrivere dal carcere delle lettere a Bucaria, dove gli chiedeva denaro. Interrogato, rompendo il silenzio che aveva tenuto sin dai giorni del suo arresto e per tutta la durata dei processi dove è stato imputato, svelò che a Cuntuliano aveva sparato su incarico di Matteo Bucaria.

Le accuse di Gervasi a Bucaria

Oggi Gervasi è tornato libero e dopo che per anni ha celato il movente di quel tentato omicidio. Sentito nel processo contro Bucaria ha accusato l’imprenditore quale mandante dell’agguato a Cuntuliano, ed ha raccontato di avere accettato l’offerta di 50 mila euro da parte di Bucaria per uccidere il cognato. Bucaria durante il processo è stato sentito ed ha respinto ogni accusa.

Le indagini

I giudici hanno riconosciuto una provvisionale di 75 mila euro quale risarcimento a Cuntuliano, costituitosi parte civile con l’ avvocato Antonio Ingroia. Il nome di Bucaria è legato ad una stagione investigativa che tra le fine degli anni ’90 e i primi anni del 2000 portò alla scoperta di un sistema mafioso che pilotava gli appalti. Bucaria contribuì a svelare gli intrecci con le sue rivelazioni.