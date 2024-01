Trapani, controlli in città: guida senza patente e spaccio, denunciati

Elevate numerose contravvenzioni per violazioni al codice della strada

TRAPANI – I carabinieri di Trapani, nel corso di servizi straordinari di controllo del centro cittadino, hanno denunciato diverse persone per detenzione ai fini di spaccio, porto d’armi e guida senza patente di un’auto che era stata rubata.

In particolare, le forze dell’ordine hanno denunciato di due 20enne, entrambi con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di 10 gr. di hashish, suddivisa in dosi e destinata presumibilmente alla cessione a terzi. Altri due 25enni, anche loro con precedenti, sono stati denunciati per il reato di porto d’armi od oggetti atti ad offendere. A seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico.

Inoltre, due minorenni sono stati denunciati perché alla guida di una moto perché privo di patente di guida e di un’auto che era stata rubata lo scorso dicembre a Trapani.

Le forze dell’ordine hanno anche segnalato 5 giovani trovati in possesso di sostanze stupefacenti ed elevato 10 contravvenzioni al codice della strada e ritirati due documenti di guida.